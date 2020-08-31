Samsung Galaxy S30 RAM Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Samsung Galaxy S30 RAM kapasitesi gün yüzüne çıktı. İşte Samsung Galaxy S30 RAM kapasitesi hakkında gelen bilgi.

Samsung Galaxy S30 RAM Kapasitesi

Samsung geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrinde bulunan ikinci üretim hattında extreme ultraviolet (EUV) teknolojisini kullanarak sektörün ilk 16 gigabit (Gb) LPDDR5 mobil DRAM'inin seri üretimine başladığını duyurdu.

Samsung'a göre yeni bellek, mobil DRAM tarafından sağlanan en yüksek hızı ve en büyük kapasiteyi sunacak. Samsung, 16 GB LPDDR5'in saniyede 6.400 megabit (Mb / s) hızında aktarım yapabileceğini söylüyor.

Yeni LPDDR5, günümüzün amiral gemisi mobil cihazlarının çoğunda bulunan 12GB LPDDR5'ten (5.500Mb / s) yaklaşık yüzde 16 daha hızlı.

Phone Arena'nın aktardığı habere göre, şirket açıklamasında 2021 yılı boyunca tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefon modellerinde bu RAM'in kullanılacağı bilgisini paylaştı. Galaxy S30'un 16 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.