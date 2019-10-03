Samsung, Galaxy S4 Satın Alanlara Para Ödeyecek!

Galaxy S4 modelinin performans testlerinde hile yaptığı anlaşılan Samsung, bu modeli satın almış müşterilere 10 dolar para cezası ödeyecek.

Samsung, Galaxy S4 Müşterilerine Para Cezası Ödeyecek

Samsung'un Galaxy S4 modelinin performans testlerinde hile yaptığını ve kullanıcıları aldattığını iddia eden dava geçtiğimiz saatlerde sonuçlandı. Samsung'u suçlu bulan mahkeme şirketi 13,4 milyon dolar tutarında para cezası ile cezalandırdı.

Kısa bir özet geçmemiz gerekirse S4 modellerine özel bir kaynak kodu ekleyen şirket, cihazlarda performans testi uygulamaları açıldığında işlemcilerin saat hızının otomatik olarak artmasını sağlıyordu. Bu şekilde 480 MHz yerine 532 MHz hıza yükselen çekirdekler, performans testlerinde olağanın üstünde sonuçlar veriyordu.

Bu performans farkının günümüz koşullarında çok önemli bir fark olmadığını düşünsek de, Samsung'un bu modeli yüksek performans sloganları ile sattığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Böyle cesur iddialar ile satılan ürünlerin arkasından böyle uygulamaların çıkması bir markadaki tüketici güvenini kesinlikle azaltır.

Samsung'un alışkanlık yaptığı bir şey.

Kesilen para cezasını satılan ürün sayısına böldüğümüzde her Galaxy S4 alan müşteri için yaklaşık 10 dolarlık bir ödeme yapılacağı ortaya çıkmakta. Çok büyük bir miktar olmasa da para, paradır.

S4 sahiplerinin ödemeleri nasıl alacağı ya da bu uygulamanın hangi bölgelerde yapılacağı şu an için bilinmiyor. Detaylar belli oldukça burayı güncelleyeceğiz.