Samsung Galaxy S7 Alev Aldı

Herhangi bir tamir veya işlem görmeyen telefon yaklaşık 3 yıldır kullanılıyordu ve hiçbir sorunu yoktu. 28 Aralık 2016'da satın alınan Samsung Galaxy S7 Edge, Aralık 2019'un son saatlerinde bir akşam vakti çok ısındı ve ansızın alev aldı.

Samsung'a Dava

Samsung Yetkili Servisine giden aile telefonun garanti süresi dolduğu için hiçbir şekilde yardım alamadı. Yetkili Servis telefonun ısınmasının ve alev almasının ürünün hatalı veya bozuk olmasından değil; aksine telefonun veya bataryanın dış etkenlerden zarar gördüğü ve sorunun bundan dolayı olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine dava açacaklarını söyleyen aile, "Dava açacağımızı belirttik fakat servis merkezi personelleri buna inanmayı reddetti ve hiçbir yükümlülük altına girmedi. Garanti süresi dolmuş olabilir ama müşteri güvenliği konusunda endişeliyim bu telefonun alev alması kabul edilemez bir şey. " şeklinde açıklamada bulundu. Açıklamada, tüm ailenin Samsung marka cihaz kullandığını detayına da yer verildi.

Samsung daha öncesinde aşırı ısınan telefon ve bataryasından dolayı Galaxy S7 serisinin üretimini durdurmuştu. Buna rağmen, yaşanan olaya kadar Galaxy S7'lerin alev aldığına dair herhangi bir haber görmemiştik.

Yetkili servisin sorunu incelememesi sebebiyle alev alma olayının neden yaşandığına dair teknik bilgi alınamazken, dava sürecinde alev alma probleminin tetkik edileceği dile getirildi.