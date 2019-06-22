Samsung, Galaxy S7 Güncelleme Sıklığını İyice Azalttı

Şimdilerde piyasada Galaxy S10’un boy göstermeye başladığı dikkate alınırsa, Galaxy S7’nin nispeten eski bir telefon olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Samsung’un da Galaxy S7 güncellemelerini artık çok sık yayınlamamayı planlaması şaşırtıcı sayılmaz.

Geçtiğimiz Nisan ayında Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge güncellemelerinin artık aylık olarak değil de üç ayda bir yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak şimdilerde ise, bu cihazlar için güncelleme sıklığı daha da azaltılarak other regular kategorisine alındı.

Peki Nedir Bu 'Other Regular'?

Bunun için Samsung’un güvenlik güncellemeleri takviminden kısaca bahsedelim. Samsung, güncelleme sıklığını genel olarak 3 farklı kategoriye ayırıyor: monthly (aylık), quarterly (3 ayda bir) ve other regular (başka düzen).

Bu kategorilerden ilk ikisi zaten adından da anlaşılıyor. 'Other regular' kategorisi ise en düşük seviye olarak biliniyor. Yani bu da şu anlama geliyor: bu kategorideki cihazlar için güvenlik güncellemeleri belirli periyodlarda yayınlanmak yerine, sadece Samsung gerekli gördüğünde yayınlanıyor.

3 Yıldan Uzun Süredir Piyasada

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’in güvenlik güncellemelerini alma sıklığı daha birkaç ay önce 'aylık' kategorisinde değerlendirilirken, şimdilerde bu sıklık 'other regular' kategorisinde değerlendiriliyor. Bunun garip bir durum olduğunu söylemek yanlış olmaz ancak bu cihazların yaşının 3’ün üzerinde olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Samsung’un bu kararı, hali hazırda Galaxy S7 kullanan ve daha üst modellerden birine geçiş yapmayı düşünenler için iyi bir işaret olabilir. En yeni güvenlik güncellemelerini alamamak, cihazınızı çeşitli saldırılara karşı savunmasız bırakabilir. Galaxy S10 ve Galaxy S10+ gibi yeni cihazlarda ise güvenlik konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.