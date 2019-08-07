Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge’in Güncelleme Sıklığını Değiştirdi

Geçtiğimiz Haziran ayında Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinin artık eskidiğini düşünmüş ve 3 ayda bir güvenlik güncellemesi almayı garanti edemeyecekleri kanısına varmıştı. Dolayısıyla bu cihazlar 'diğer güncellemeler' (daha az sıklıkta güncelleme alan cihazlar) kategorisine alınmıştı.

Samsung’un bu hareketi büyük bir sürpriz sayılmaz çünkü söz konusu modeller 3 yıldan uzun süredir piyasadaydı ve yeterince eskimişti. Ancak Samsung şimdilerde birden fikrini değiştirdi.

Samsung’un yeni kararıyla birlikte Galaxy S7 ve S7 Edge yeniden 3 ayda bir güncelleme alan cihazlar arasına katıldı. Sebebi ne olursa olsun bu karar, cihaz sahipleri için oldukça iyi bir haber.

Güncellemeleri aylık bazda değil de 3 ayda bir alacak olmalarına rağmen, Google’ın bile Pixel cihazlarında sadece 3 yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği verdiği dikkate alınırsa, Samsung’un S7 ve S7 Edge için verdiği bu kararın gerçekten övgüyü hakettiğini söyleyebiliriz.

Ancak ABD’de satılan unlocked (kısıtlamasız, istenilen SIM kart ile kullanılabilen) amiral gemilerinin yazılım güncellemeleri alma konusunda pek de başarılı olmadığını belirtelim. Yani telefonunuzu AT&T ya da T-Mobile gibi anlaşmalı firmaların bayilerinden satın almadıysanız, Samsung’un sık güncelleme avantajından faydalanamayabilirsiniz.

Elbette bu hiç de hoş bir durum değil ancak sonradan bir sürpriz yaşamamanız için, bir unlocked telefon aldığınız zaman hiçbir güvenlik güncellemesi alamama ihtimaliniz olduğunu şimdiden bilmenizde fayda var.