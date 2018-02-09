Samsung Galaxy S8'e Android Oreo Müjdesi

Uzun süredir Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları Android Oreo güncellemesini bekliyorlardı. Resmi olarak yayınlanan bir açıklamayla Android Oreo'nun hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Samsung, çeşitli bölgerde yeni Android'in güncellemesini yayınlamaya başlayacak. Ayrıca ilk resmi güncellemenin Almanya'ya olacağı ifade edildi.

Google'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı ve lansman için büyük bütçe ayırdığı Android Oreo, hala istenilen kullanım oranını yakalamayı başaramadı. Ancak bunun en büyük sebebi olarak şirketlerin gerekli güncellemeyi zamanında yapmaması olarak gösteriliyor. Bu şirketlerin başında yer alan Samsung, S serisinin en güçlü modellerine bile daha yeni Android Oreo getiriyor. Yani bu anlamda akıllı telefon geliştiricilerinin yavaş davrandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

500 MB boyutunda olan Android Oreo güncellemesinin dışında Şubat güvenlik yamasını da kullanıcılarına sunan Güney Koreli şirket, ilk güncellemeleri üç ay önce başlatılan beta programına katılan kişilere yayınlayacağını belirtti. Yeni Android sürümüyle beraber Galaxy S8 ve S8+'a yepyeni özellikler kazandıran Samsung, cihazların daha stabil çalışacağını da vurgulamayı ihmal etmedi.

Zamanla tüm dünyada yayınlanacak olan Android Oreo güncellemesini SM-G955XXU1CRAP kod adıyla sunan Samsung'un kullanıcılarından nasıl bir tepki alacağını göreceğiz.