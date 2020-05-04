Samsung Galaxy S8 Güncellemeleri Son Buluyor!

Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri için güncelleme desteğini kesiyor. Artık Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri sadece güvenlik güncellemesi alacak.

Teknolojik cihazların yazılımları artık büyük önem taşıyor. Güvenlik ve yeniliğin bir arada tutulduğu yeni yazılımlar doğal olarak eski cihazlara getirilemiyor. Bunun nedenleri arasında cihazların performans olarak yetersiz gelmesi de varken, asıl neden şirketlerin satış politikaları.

2017 yılında ilk kez karşımıza çıkan Galaxy S8 ve S8+ modelleri de artık bu politikadan nasibini alacak. Şimdiye kadar Samsung tarafından yazılımsal anlamda en iyi şekilde destek alan S8 ve S8+ modelleri artık sadece 3 ayda bir güncelleme alacak. Bu güncelleme ise hiçbir yenilik sunmayacak. Sadece güvenlik alanında yenilikler ve geliştirmeler olacak.

Samsung Galaxy S8 güncellemesi gelmeyecek

Aslına bakacak olursak Samsung'un üst segment modelleri yıllar geçse de performanslarından ödün vermiyor. Yani bu cihazlar yıllar geçsede yeni gibi olma özelliğini her açıdan taşıyor. Ancak tabi yeni çıkan cihazların satış miktarları, eski cihazların vadesini dolduruyor. Bu durumdan etkilenen S8 modelleri de, ülkemizde halen sıfır olarak satılıyor olmasına rağmen artık güncelleme desteği alamayacak. Umarız cihazlar üzerinde bir performans düşüşü yaşanmaz.