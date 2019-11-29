2017 yılında satışa sunulan ve iki yaşını dolduran Samsung Galaxy S8 için yolun sonu gözüktü!

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Samsung, geçtiğimiz saatlerde Galaxy S10 için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Bununla birlikte diğer modellerin ise devam eden aylarda yeni güncellemeye kavuşacağı belirtildi.

Son zamanlarda Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri için çıkan One UI 2.0 spekülasyonlarına karşın şirket tarafından yayınlanan yükseltme politikası bunun tersini işaret etti. Aslında üst segment cihazlar için iki ana güncelleme politikası güden şirket için pek de şaşırtıcı olmayan bir hareket.

Bununla birlikte listeye göre Galaxy S9 ve Note 9 serisi ile Galaxy A ve Galaxy M ailelerinden bazı üyeler ilerleyen birkaç ay içerisinde yeni güncelleme ile tanışmış olacak. Android 10 tabanlı One UI 2.0 beraberinde daha modern bir tasarım ve daha gelişmiş özellikleri getiriyor.