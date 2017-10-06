Samsung Galaxy S8 İngiltere'nin En İyi Akıllı Telefonu

İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleşen The Mobile Coice Consumer Awards 2017 etkinliği kapsamında, Samsung Galaxy S8 “2017’nin en iyi telefonu“ seçildi. Samsung’un en güçlü akıllı telefonu Note 8 olmasına rağmen, Galaxy S8’in en iyi telefon olarak seçilmesi bir hayli dikkat çekti.

Bu yıl on yedincisi düzenlenen The Mobile Coice Consumer Awards etkinliğinde hem yılın en iyi telefonu hem de yılın en iyi kameraya sahip telefonu seçilen Galaxy S8, şu anda İngiltere içerisinde en beğenilen akıllı telefon durumunda. Ayrıca “Yılın en iyi üreticisi“ ödülüne layık görülen Samsung’un dışında Çin merkezli Honor markası da bir hayli beğeni topladı.

Honor 9 cihazı “Yılın En İyi Orta Sınıf Telefonu” olarak seçilirken, Motorola Moto E4 ise “En İyi Fiyata Sahip Telefon” ödülünü kazandı. Giyilebilir teknoloji kategorisinde Apple Watch 2, “En İyi Akıllı Saat” ünvanına sahip oldu ve Fitbit Charge 2 ise “Yılın En İyi Fitness Saati” oldu.

Akıllı araçlar ödülüne Google Home layık görülürken ayrıca Amazon’da “Yılın en iyi perakendicisi” seçildi.