Samsung Galaxy S8 Oreo Güncellemesi Türkiye’de!

Samsung S8 ve S8+ için Oreo (Android 8) güncellemesi uzun bekleyişin sonunda Türkiye'ye geldi.

Samsung Galaxy S8 Oreo Güncellemesi Neler Getiriyor?

İlk etapta Android Oreo Güncellemesiyle Galaxy S8 ve S8 Plus akıllı telefonların Samsung Experience arayüzü artık 9.0 sürümüne yükseldi ve yeni güncelleme ile arayüzde yaşanan hatalar kaldırılıp telefonun performansı yükseltildi.

Bu güncelleme tabi ki beraberinde bir çok yeniliğide getirdi.

Samsung Galaxy S8 Dual Messenger

Samsung tarafından her defasında gururla anlatılan Dual Messenger yani aynı anda çift WhatsApp, Facebook Messenger gibi uygulamalarda 2 tane yükleme yapıp aynı anda kullanmanız mümkün olacak.

Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik dinleyenler için yeni yüksek profilli müzik dinleme özelliği ve çok daha fazlası Galaxy S8 Oreo güncellemesinde kullanıcılarla buluştu.

Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncellemesinin Bütün Ayrıntıları!

Samsung S8 Oreo Güncelleme Detayları

Güncellemenin dosya boyutu 1.35 GB büyüklüğünde ve indirirken mutlaka Wi-Fi kullanmanız aynı zamanda da telefonunuzun gerekli yedeklerini almayı unutmayın. Güncelleme sonrası yedeklerinizde sorun yaşamamanız açısından bu konuya önem göstermenizi tavsiye ederiz.