Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus İçin Güncelleme Yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve S8 Plus’a Ekim 2017 güncellemesi geldi. Mart ayında piyasaya sürülen telefonlara hala güncelleme yayınlamasıyla dikkat çekmeyi başaran Samsung’un, cihazlarına gösterdiği önemi de bu şekilde anlayabiliyoruz.

Şirket tarafından yayınlanan en son güncellemede Bixby tuşu devre dışı bırakılabiliyordu. Ayrıca bu güncellemeyle beraber şirketin portre modu özelliği üzerinde de çalıştığı ifade edilirken, yeni gelen güncelleme ise daha stabil S8 ve S8 Plus sunuyor. Yaklaşık olarak 500 mb boyutunda olan yeni güncellemenin sürüm numarası ise Galaxy S8 modeli için G950FXXU1AQI9; Galaxy S8 Plus için ise G955FXXU1AQI9.

Yeni güncellemenin notlarına göz attığımızda ise, DeX platformunun sorunları giderildiği, cihazların artık daha performanslı bir şekilde çalıştığı ve DeX aracılığıyla akıllı telefona Linux işletim sistemi kurabilecek olmamız dikkat çekiyor.

Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

Şu an için tüm telefonlara gelmediği söylenen yeni güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme yolunu takip etmeniz yeterli olacaktır.