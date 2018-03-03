Samsung Galaxy S9, 4K Çekimde Sadece 5 Dakika Dayanabiliyor

Geçtiğimiz günlerde MWC 2018 etkinliğinde tanıtılan yeni Galaxy S9 ailesi, tüm özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Ancak üst seviye kamera bulunan Galaxy S9 ailesinin 4K 60FPS kalitesinde beş dakika kilidinin olduğu öğrenildi.

Telefonun hazır kamera ayarlarında 30FPS'yi tercih eden Samsung, daha üst akıcılık için 60FPS seçeneğini de sunmuştu. Hatta bunu 4K kalitesinde yapacağı belirten S9'un her iki sürümünde de beş dakikalık sınırlamanın olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında net bir açıklama yapmayan Güney Koreli şirketin telefon hafızanın hızla dolmaması için böyle bir hamlede bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca "Samsung bu kilit ile kullanıcılarından 4K 60FPS'yi tercih etmemelerini istiyor" şeklinde yorumlar da ortaya atıldı.

Hem Snapdragon 845'li hem de Exynos 9810 yonga setli varyantlarında bu kısıtlamayı yapan Samsung'un üst seviye bir kamera sunduğunu unutmamak gerekiyor. Galaxy S9'a tek 12MP, S9 Plus'a ise çift 12MP çözünürlüğünde kamera yerleştiren şirket, kullanıcılarına bunlarla birlikte pek çok özelliği de sunuyor. Yani beş dakikalık sınırlamanın, cihazın sağlığı için de iyi olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü böylesine yüksek kaliteli bir çekim, telefonun yonga setini de yoracaktır.

Ön Siparişler Başladı, 16 Mart'ta Geliyor

Dün sabah itibarıyla ön siparişleri almaya başlayan teknoloji devi, 16 Mart tarihinde ise cihazlarını global pazarlara sunacak. Ancak piyasadaki yavaşlamaya bağlı olarak birkaç gün geç gelebileceği ifade ediliyor. Peki ya siz Galaxy S9 ailesine geçmeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.