Samsung Galaxy S9 Beklenenden Erken Duyurulabilir

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Güney Kore merkezli şirketin telefonun yazılımlarını geliştirmeye başladığı ve sürüm numaralarını belirlediği ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri 2018 yılında beklediğimizden daha erken duyurulabilir.

Yeni gelen bilgiler her iki Galaxy S9 yazılımının sürüm numaralarının ortaya çıktığını gösteriyor. Buna göre, Galaxy S9'un sürüm numarası G960FXXU0AQI5, Galaxy S9 Plus'ın sürüm numarası ise G965FXXU0AQI5 olacak. Diğer yandan, şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonunun model numaraları da doğrulandı. Galaxy S9'un adı SM-G960 olurken, Galaxy S9 Plus'ın adı SM-G965 olacak.

Hatırlayacak olursanız Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus telefonlarının model numaraları da sırasıyla SM-G950 ve SM-G955 olmuştu. Dolayısıyla gelen bilgilerin bir bakıma doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların dışında, Samsung Galaxy S9'un geliştirilmesinin bir önceki seriden iki hafta önce başladığını da belirtelim. Kısa süre sonra bununla ilgili de söylentiler ortaya çıkacaktır.

Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi

Galaxy S9 çıkış tarihi ile ilgili sektörden şimdiden bazı sesler yükselmeye başladı. Telefonun bir önceki seriye göre iki hafta erken geliştirilmeye başlanması bu tahminlerin dayanağı olarak gösteriliyor. Yine de sizlerle paylaşmadan geçmeyelim. Tahminlere göre Galaxy S9, dünya çapında Nisan 2018 tarihinde piyasaya sürülebilir. Tam tarih ise bir önceki telefon ile aynı: 21 Nisan