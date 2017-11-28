Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi Sürpriz Yaratabilir

Galaxy Note 8 ile Note 7 döneminde neden olduğu skandal ile yıpranan itibarını bir nebze olsun düzeltmeyi başaran Samsung, Galaxy S9'u tanıtmanın eşiğinde olabilir. Yeni ortaya atılan bir iddia Galaxy S9'un 2018'in başında, Ocak ayında resmi olarak tanıtılacağına işaret ediyor.

İddia edilen tanıtım tarihi Samsung açısından biraz sıradışı bir durum olacaktır. Önceki yıllarda Galaxy S serisi telefonların geleneksel olarak bahar ayalrında, net tarih vermek gerekirse Mart ve Nisan ayları içinde tanıtıldığını görmüştük. Note serisi telefonlar ise genelde yaz aylarında tanıtılıyorlardı. Galaxy S9, bu geleneksel takvimin dışında çıkış yapabilir.

Apple'ın yeni iPhone modellerini Sonbahar başında tanıttığını göz önünde bulundurursak Samsung'un böyle bir karar alması rekabet açısından faydalı olabilir. Samsung, kendi amiral gemilerinin tanıtım tarihini yeni iPhone modellerinin tanıtım tarihine yaklaştırarak Apple müşterilerinin aklını çelebilir. Ayrıca iPhone X'in büyük ses getirmesinin ardından Samsung'un acil bir cevap verme ihtiyacı hissetmesi de doğal.

Business Korea gazetesi tarafından ortaya atılan iddialar hakkında Samsung henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapmadı. Business Korea, LG G7'nin de Ocak ayı içinde tanıtılacağını iddia ediyor.

Samsung, genelde bu tür tanıtımlardan birkaç hafta önce basın davetleri göndermeye başlar. Paylaşılan bilgilerin doğru olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz.