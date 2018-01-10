Samsung, Galaxy S9 Çıkış Tarihini Resmi Olarak Duyurdu

Samsung, Galaxy S9 çkış tarihi hakkındaki söylentilere noktayı koyacak resmi açıklamayı nihayet yaptı ve Galaxy S9'u müjdeledi.

Uzun bir süredir Galaxy S9 ile ilgili farklı söylentiler teknoloji dünyasında dolanıyordu. Bu söylentilerden bir kısmı Galaxy S9'un beklenilenden erken çıkış yapacağına, Ocak ayı içinde telefonun tanıtılabileceğine işaret ediyordu. Bunun yanında Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen, telefonun bütün hatlarını sergileyen görseller de sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Söylentiler doğrultusunda, CES 2018 sırasında tanıtılması beklenen Galaxy S9 için artık kesin bir çıkış tarihine sahibiz. Samsung, CES 2018'de Galaxy S9'u tanıtmak yerine, tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. Samsung'un mobil bölümünün başındaki isim olan DJ Koh, önümüzdeki ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress 2018 - MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9'u ilk kez göreceğimizi dile getirdi. Bu etkinlikte Galaxy S9'un satışa sunulacağı tarihin de açıklanacağı bilgisi veriliyor.

MWC 2018, 26 Şubat tarihinde başlayacak. Yani Galaxy S9'u görebilmek için sadece 1.5 ay bekleyeceğiz. Samsung, Galaxy S9'un tanıtım tarihinin haricinde yeni amiral gemisi hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.