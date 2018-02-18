Samsung Galaxy S9'da Çift Hoparlör Olabilir

Güney Koreli Samsung şirketi bu ay MWC 2018 etkinliğinde yeni Galaxy S9 cihazını tanıtmayı planlıyor. Tanıtıma çok az bir süre kalmasına rağman cihaz hakkındaki sızıntılar da devam ediyor. En son gelen bilgilere göre Galaxy S9'da çift hoparlör olacak.

Tasarımsal anlamda kullanıcıları pek şaşırtmayacak olan yeni S9, 2018 yılına damga vuracak gibi gözüküyor. Üst seviye donanıma ve performansa sahip olacak cihazda yine çerçevesiz ekran yer alacak. Ancak bugün sızdırılan bilgiler, cihazın hoparlörüyle ilgili. Bu konuda AKG ile çalışacağı öne sürülen ve hoparlör ile akıllı telefon pazarına damga vurmayı hedeflediği belirtilen Samsung, zaten halihazırda 6 kanallı hoparlör kullanıyor. Ancak çift hoparlörün verdiği sesin daha kaliteli olduğunu belirtmekte fayda var.

Oyun oynarken veya müzik dinlerken büyük artılar sağlayan çift hoparlör, şu anda bazı amiral gemilerinde yer alıyor. Google Pixel 2 XL'in çift hoparlörünü ve iPhone X'in ses sistemini kullanacak olan Samsung, bir adet hoparlörü telefonun altına, diğerini ise kulaklık kısmına koymayı düşünüyor.

Animojiye Rakip Kapıda: 3D Emoji

Çok büyük bir özellik gibi sunulan ve aslında maymun iştahlılıktan fazlası olmadığı söylenen Animoji özelliğine rakip Samsung'dan geliyor. Artırılmış gerçeklik ve üstün kameranın yardımıyla sunulacak olan 3D Emoji özelliği, Galaxy S9 ile Android arayüzüne giriş yapabilir.