Samsung Galaxy S9 İlk Kez Görüntülendi!

Birkaç saat önce Business Korea tarafından Galaxy S9 çıkış tarihi hakkında ilginç iddialar ortaya atılmıştı, bu iddiaların hemen ardından ise Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızdırıldı.

Samsung geleneksel olarak Galaxy S serisi telefonlarını bahar aylarında tanıtıyor. Fakat Business Korea, bu sene Samsung'un farklı bir yol izleyeceğini ve Galaxy S9 tanıtımını öne çekeceğini ortaya atmıştı. Bunun sebebi ise Apple'ın iPhone X ile büyük ses getirmesiydi, Samsung, Apple üzerinde yoğunlaşan ilgiyi söndürmek adına Galaxy S9'u daha erken tüketicilere sunacaktı.

Samsung, Galaxy S9 tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı; fakat Benjamin Geskin adlı Twitter kullanıcısı Galaxy S9'a ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı ve Galaxy S9'un neredeyse hazır olduğu mesajını verdi:

Twitter iletisindeki fotoğraflarda da görüleceği üzere Samsung Galaxy S9'un tıpkı Galaxy S8 ve Note 8 gibi çerçevesiz bir tasarımı mevcut. Home, geri ve menü tuşları da yine fiziksel değil, dokunmatik şekilde. Samsung ile özdeşleşen köşelere doğru yuvarlatılmış yapı yine korunuyor; yani Samsung Galaxy S9 önceki Galaxy telefonlardan çok da farklı bir tasarıma yer vermemekte.

Bu görsellerin gerçek olup olmadığını Samsung'dan herhangi bir açıklama gelmeden elbet ki doğrulayamıyoruz; fakat Galaxy S9'un tanıtımının yaklaştığına dair iddialar paylaşılan fotoğrafların gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.