Samsung Galaxy S9 İlk Kez Görüntülendi!

Birkaç saat önce Business Korea tarafından Galaxy S9 çıkış tarihi hakkında ilginç iddialar ortaya atılmıştı, bu iddiaların hemen ardından ise Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızdırıldı.

Samsung geleneksel olarak Galaxy S serisi telefonlarını bahar aylarında tanıtıyor. Fakat Business Korea, bu sene Samsung'un farklı bir yol izleyeceğini ve Galaxy S9 tanıtımını öne çekeceğini ortaya atmıştı. Bunun sebebi ise Apple'ın iPhone X ile büyük ses getirmesiydi, Samsung, Apple üzerinde yoğunlaşan ilgiyi söndürmek adına Galaxy S9'u daha erken tüketicilere sunacaktı.

Samsung, Galaxy S9 tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı; fakat Benjamin Geskin adlı Twitter kullanıcısı Galaxy S9'a ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı ve Galaxy S9'un neredeyse hazır olduğu mesajını verdi:

Do you like it? #GalaxyS9 pic.twitter.com/P1wm2qHAql