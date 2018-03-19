Samsung Galaxy S9+'ın Maaliyeti Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un en yeni akıllı telefonları tanıtılmıştı. Kullanıcılar tarafından büyük ilgi duyulan yeni Galaxy S9 ailesinin gerçekten başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak bir Galaxy S9 Plus'ın Samsung'a olan maaliyetini hiç merak ettiniz mi? İşte tüm detaylarıyla piyasanın en güçlü telefonlarının maaliyetleri:

Galaxy S9+, Note 8, iPhone X, Galaxy S8+ ve iPhone 8+'ın maaliyet fiyatlarının hesaplandığı bu listede bir telefonu oluşturan tüm parçalara yer verilmiş durumda ancak ufak tefek fiyat hataları olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Galaxy S9+ ekran fiyatı 72.50 dolar iken S8+'ın ise 78.50 dolar civarında. Her iki cihaz da birkaç küçük değişiklik dışında aynı ekranı kullanıyor olmasına rağmen S9+'ın ekran maaliyet fiyatı 6 dolar daha düşük. Ayrıca bu alanda rekor 82 dolar ile Note 8'deyken iPhone X'in çentikli ekranı 77 dolar seviyesinde.

Kamera konusunda da en çok para harcanan model S9+ olmuş durumda. 48 dolar maaliyete sahip olan cihazın hemen arkasında iPhone X yer alıyor. Onun kamera fiyatı ise 43 dolar. Bu beş telefon arasından en az kamera maaliyetine sahip olan cihaz ise 32 dolar ile Galaxy S8+.

İki ayrı işlemci modeline sahip olan Galaxy S9+'ın bu anlamda maaliyeti 68 dolar. A11 çipinin iPhone X'deki maaliyeti 64.50 dolar civarındayken Note 8'de 68.50 dolar fiyata sahip. Yani yonga seti konusunda en ucuz maliyet Galaxy S9+'a ait olduğunu belirtmekte fayda var.

Kısacası tüm telefonları özetlediğimiz zaman Galaxy S9+ 380 dolara mal oluyor. Bu anlamda en çok para harcanan iPhone X iken en ucuzu ise iPhone 8 Plus. İşte bu beş telefonun toplam maaliyet çizelgesi şu şekilde:

iPhone X (389.50 dolar)

Samsung S9+ (379 dolar)

Samsung Note 8 (369 dolar)

Samsung S8+ (343 dolar)

iPhone 8+ (324.50 dolar)

Son olarak sadece fabrika çıkış fiyatları bu şekilde olan cihazlardan örneğin S9+, şirketine maaliyetinin üç katı kadar kazanç sağlıyor. iPhone X için de aynı durum geçerli. Ancak bu maaliyetlerin içerisinde reklam veya pazarlama gibi etmenlerin olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Peki ya siz maaliyet - satış politikası hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce telefonların raf fiyatını en çok yükselten şirket hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.