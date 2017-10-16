Samsung Galaxy S9, iPhone X'i Kopyalayacak

Çeşitli haber kaynakları Samsung Galaxy S9’da, iPhone X’in en beğenilen özelliklerinden biri olarak gösterilen 3D yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı iddialarını ortaya atmaya başladılar.

Apple’ın yeni kampüsünde yer alan Steve Jobs Sahnesi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğiyle yeni Apple ürünleri meraklılarıyla paylaşılmıştı. Apple TV 4K, yeni Apple Watch, iPhone 8 ve herkesin beğenisini kazanan yenilikçi teknolojileriyle iPhone X, bu etkinlikte tanıtılmıştı. Tanıtım etkinliğinden sonra ”home” tuşu olmayan iPhone X’in yüz tarama teknolojisi gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Twitter üzerinde paylaşımlar yapan ve henüz çıkmamış Samsung telefonlarına dair verdiği doğru bilgilerle tanınan Ice Universe, yine gündem olacak açıklamalar yaptı. 2018’in ilk aylarında piyasaya sürülmesi beklenen ve muhtemelen ismi Samsung Galaxy S9 olacak telefonun, iPhone X’in yüz tanıma teknolojisini direkt olarak alacağını söyleyen Ice Universe, bunun esinlenmeden çok kopyalama olacağını da söyledi.

Aslında Samsung için yüz tarama ve tanıma teknolojisi yeni değil. Güney Koreli teknoloji devi, uzun süredir Android tabanlı telefonlarında yüz tanıma teknolojisine yer veriyor ve kullanıcılarının yüzlerini göstererek kilitlerini açmasını sağlıyordu. Fakat bildiğiniz üzere iPhone X’in tarama teknolojisi çok daha derin çalışıyor ve başka uygulamalarla da etkileşime girebiliyordu. Samsung’un da Galaxy S9’da kullanacağı yeni tarama teknolojisinin en az iPhone X’in tarayıcısı kadar iyi olacağı ve çoğu özelliğini ondan alacağı da söylenenler arasında yerini aldı.