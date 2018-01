Samsung Galaxy S9 Ne Zaman Duyurulacak?

Samsung’un merak uyandıran yeni amiral gemisi için beklenen açıklama geldi. Şirket, gazetecilere gönderdiği davetiyeyle Samsung Galaxy S9 çıkış tarihi açıklamasının ne zaman yapılacağını duyurdu.

Samsung Galaxy S9’un duyurusunun Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında yapılacağı uzun süredir konuşuluyor; ancak bir türlü resmi tanıtımın yapılacağı tarih hakkında bilgi verilmiyordu. Bugün sabah saatlerinde birçok farklı bölgede çalışan gazeteciye gönderilen basın davetiyesiyle birlikte Samsung Galaxy S9 duyurusunun yapılacağı tam tarih açıklanmış oldu. Gönderilen davetiyelerle benzer bir içeriğe sahip olan tanıtım videosunu resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaşan Samsung, böylece Galaxy S9’un 25 Şubat 2018 tarihinde tanıtılacağı bilgisini paylaştı.

Yayınlanan videoda telefona dair herhangi ayrıntılı bilgi yer almazken, “the camera reimagined” yani “kamera yeniden hayal edildi” yazısı dikkatlerden kaçmadı. Videoda yer alan bu yazı Samsung Galaxy S9’un kamerasında büyük değişiklikler yapılacağının ipucu olarak algılanırken, daha önce Samsung’un yeni telefonunda ISOCELL kamera kullanacağına dair yapılan haberleri de akla getirdi.

Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmelerinin yanı sıra hareket algılaması konusunda da önemli artıları olan ISOCELL lenslerin, video çekimlerinin kalitesini de neredeyse iki kart arttırabileceği söylenmişti. Yeni lenslerle birlikte kamera konusunda Sony’nin telefonlarını yakalamakta kararlı olduğunu gösteren Samsung, telefonun diğer özelliklerine dair bilgileriyse 25 Şubat tarihinde bizlerle paylaşacak.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF