Samsung Galaxy S9 Plus, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Seçildi

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus, DxOMark'ın sıralamasına göre, mobil cihazlar arasında en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon oldu.

Tasarım anlamında selefi Galaxy S8 Plus'la aynı çizgilere sahip olan Galaxy S9 Plus, kamera tarafında ise gözle görülür oranda bir ilerleme kaydetti. Nitekim DxOMark'ın verileri de bunu destekliyor.

Kullanıcıların düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekmesini sağlayan f1.5 ve f2.4 diyafram arasında çift 12 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, 960fps'e kadar da yavaş çekim imkanı sunuyor.

Samsung Galaxy S9 Plus, DxOMark tarafından yapılan testlerde, fotoğraf tarafında 104 puan ve video tarafında ise 91 puan aldı ve ortalama 99 puan ile bugüne kadarki en yüksek puanı alarak en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olan cihaz olmayı başardı.

Bundan önce, bu şeref 98 puanla Google Pixel 2'ye aitti. Apple'ın 10'uncu yıl özel modeli iPhone X ise 97 puan alarak kendine üçüncü sıradan yer buldu. Listenin dördüncü ve beşinci sırasındaysa, Huawei Mate 10 Pro ile Apple iPhone 8 Plus yer alıyor.

Yine de Samsung Galaxy S9 Plus'ın mükemmel olmadığını söyleyebiliriz. DxOMark testleri birkaç eksikliğe işaret ediyor. Özellikle düşük ışıkta pozlama ve keskinlik kaybı, cihazın kamerasındaki eksi yönler olarak dikkat çekiyor. Video tarafında ise, denge sorunu ve ince detayların kaybolması, notun düşmesindenki en önemli faktörler.

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Samsung Galaxy S9 Plus Ön İnceleme Videosu