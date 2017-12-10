Samsung Galaxy S9+ Render Görseli Sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2018 yılında tanıtacağı Galaxy S9+ hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Benjamin Geskin tarafından sızdırılan yeni görsel cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteriyor.

Sızdırılan bilgiler ve yeni iddialara göre S9 ve S9+'ın en boy oranı 21:9 olacak. Henüz hiç görmediğimiz bir ekran formatı olan 21:9'u ilk olarak Samsung kullanacak. Bu ekran formatıyla Galaxy S9 serisinde ekran-gövde oranı yüzde 90'ın üzerine çıkacak. Ayrıca yeni cihaz Note 8'den sonra Samsung'un ikinci çift kameralı telefonu olacak.

Benjamin Geskin'in birkaç gün önce Twitter adresinden paylaştığı görsele baktığımızda arka taraftaki çift kamera ve parmak izi sensörünün yeri dikkat çekmeyi başarıyor. Note 8'de kameranın yanında olan parmak izi sensörü bir hayli eleştiriye maruz kalmıştı. Samsung da bu eleştirilere kulak vermiş ve parmak izinin yerini değiştirmiş.

Ayrıca alt taraftaki siyah kısımda tamamen kaldırılmış ve gövdede sadece üst taraftaki sensörler kalmış. Ön ekran tasarımı olarak iPhone X'a benzeyen Galaxy S9+'ın tasarımı hakkında kesin bir şey söylemek yine de mümkün değil.

Peki siz yeni Galaxy S9+'ın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.