Samsung Galaxy S9 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9'u Mobil Dünya Kongresi 2018'den (MWC) hemen önce 25 Şubat'ta tanıtacak. Büyük bir merakla beklenen Galaxy S9 ve S9 Plus'ın özellikleri ve basın fotoğrafları bugün sızdırıldı.

Galaxy S9, görünüş açısından selefi ile oldukça benzer tasarım çizgilerine sahip. Bununla birlikte radikal değişikliklerin olacağını da söyleyelim. Galaxy S9 ve S9 Plus'daki kameralar ile parmak izi sensörü, Apple'ın 10'uncu yıl modeli iPhone X'te gördüğümüz gibi dikey bir düzende yerleştirilecek.

Ön tarafta, Galaxy S9 Galaxy, S8 ile hemen hemen aynı olacak, ancak bazı kaynaklar alt kısımda biraz daha küçük bir çerçevenin kullanıldığını söylüyor.

Galaxy S9, 5.8 inç SuperAMOLED ekrana sahipken, Plus model ise 6.2 inç ekran ile gelecek. Her iki cihaz da 2960 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 18.5:9 en-boy oranına sahip olacak.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Özellikleri

Samsung, yeni amiral gemilerinde kendi ürettiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Exynos 8895 modeline göre çok daha iyi bir performans vadeden yeni işlemci, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin kalbinde yer alacak.

Galaxy S9 serisinde 4GB - 6GB RAM ve 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri yer alacak. Ayrıca Plus modelinin microSD kart desteği ile 400GB'a kadar depolama imkanına sahip olduğunu da belirtelim.

Batarya tarafında ise herhangi bir farklılık olmayacak. Mevcut nesillerde olduğu gibi Galaxy S9 3000 mAh, Galaxy S9 Plus ise 3500 mAh değerindeki batarya ile gelecek. Her iki cihazda da kablosuz şarj desteği olacak.

Kamera tarafında ise kullanıcıları memnun edecek iyileştirmeler yapılmış. Galaxy S9 serisi, düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan F1.5 ve F2.4 arasında çift piksel çözünürlüklü bir diyafram kameraya sahip olacak.

Öte yandan Galaxy S9 modeli tek arka kamera ile Galaxy S9 Plus modeli ise çift arka kamera ile gelecek. Plus modelinde, F2.4 diyaframı olan iki farklı 12 megapiksel kamera yer alacak ve her ikisi de lazer otofokus ve OIS özellikleri sunacak. Öndeki kamera ise netleme sunacak ve sızıntılara göre F1.7 diyafram ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Galaxy S9 Serisinden Üç Farklı Renk Seçeneği

Samsung, uzun bir zamandır Galaxy S9 serisine entegre edebileceği bir iris ve yüz tanıma teknolojisi dahil olmak üzere bir dizi özellik üzerinde çalışıyor.

Güney Koreli şirketin, kullanıcılara Apple Animoji benzeri bir özellik sunmak istediği belirtiliyor ancak bu konuda şu ana kadar sızdırılmış herhangi bir bilgi yok.

Galaxy S9 ve S9 Plus, kutularından Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Her iki akıllı telefon da, Midnight Black, Coral Blue ve Lilac Purple olmak üzere Avrupa'da üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Fiyatı

Bu arada telefonların Norveç fiyatları da sızdırıldı. Buna göre, 64GB Samsung Galaxy S9 8790 NOK (1128 dolar) olacak. Türk lirası karşılığı ise 4237 lira.

64 GB Galaxy S9 Plus modelinin fiyatı ise 9790 NOK (1258 dolar) olarak belirlenmiş. Türk lirası karşılığı ise 4725 lira.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri, 25 Şubat'ta ön siparişe açılacak. Şirket, her iki cihazı da 8 Mart'ta satışa sunmayı planlıyor.