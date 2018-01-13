Samsung Galaxy S9 Teknik Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde CES 2018'de Galaxy S9 hakkında konuşan Samsung Mobil CEO'su DJ Koh, cihazın Şubat ayında tanıtılacağını doğrulamıştı. Tam olarak tarih vermeyen CEO, büyük ihtimalle MWC 2018 etkinliğini vurgulamak istedi. Elbette cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı ancak bugün sızdırılan bir görsel sayesinde cihazın özellikleri belli oldu.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından sızdırılan görselde Galaxy S9'un kutusu yer alıyor. Kutunun arka kısmına yazılmış teknik özellikler sayesinde Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında daha fazla bilgiye öğrenebiliyoruz. Çift 12MP OIS destekli arka kameraya ve 8MP tek ön kameraya sahip olan Galaxy S9'un yonga seti hakkında bir bilgi yer almıyor. Ancak 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza barındıracak olan Galaxy S9'un 5.6 inç QHD+ ekranı olacak.

AKG destekli olarak çalışacak stereo hoparlör ve IP68 sertifikasıyla suya toza direnç gösterecek olan Galaxy S9, kablosuz şarj desteği sağlayacak. Ancak cihazın kutusundan şarj yuvasının çıkmayacağı ifade ediliyor. Ayrıca kulaklık konusunda yine AKG ile anlaşma sağlayan Samsung, ses konusunda kullanıcıları şaşırtmayacak gibi gözüküyor.

En güncel Android olan 8.0 Oreo ile geleceği düşünülen Galaxy S9'un kutusunda ne parmak izi özelliğine yer verilmiş ne de iris tarama sistemine. Yani Samsung'un bu konuda nasıl bir şey yaptığını kestirmek bir hayli zor. Şimdilik fiyatı ve çıkış tarihi bilinmeyen cihaz, 2018 yılına damga vuracak gibi gözüküyor.