Samsung Galaxy S9'un Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Bugün MWC 2018 etkinliği kapsamında tanıtılacak olan yeni Galaxy S9 ailesinin yanlışlıkla tanıtım videosu paylaşıldı. Şirket filmi hızlıca kaldırmış olmasına rağmen kopyalanmaktan kurtulamadı. Böylece cihazın tasarımını ve özelliklerini detaylıca görmüş olduk.

Üst seviye donanıma ve yine çerçevesiz ekranlı tasarıma sahip olacak Galaxy S9, kameralarıyla da çok konuşulacak gibi gözüküyor. Bu konuya tanıtım filminde bir hayli vurgu yapan Samsung, filmde yenilikçi olarak kullandığı özellikleri ön plana çıkarmış. Bu anlamda Galaxy S9 ailesinde yer alacak belli başlı özellikleri de görmüş olduk.

İşletme Sahipleri İçin: Enterprise Edition!

Tanıtım filminde ”Telefon, yeniden tasarlandı” sloganını kullanan Güney Koreli üretici, herkesi şaşırtarak Enterprise Edition isminde bir sürüm de sunacak. Bu sürümde bir işletmecinin tüm işlerini, Galaxy S9 Enterprise Edition'da yapabileceği vurgulanıyor. Örneğin; 'Knock işletme modu’nu açarak iş ile ilgili verilere erişim sağlayabilecek ve aynı zamanda cihazınızı yenilenen DeX ünitesine bağlayarak da masaüstü bilgisayar gibi kullanabileceksiniz.

3 dakikalık videoya pek çok yeni özelliği koymayı başaran Samsung, DeX sistemini de övmeyi ihmal etmemiş. Ayrıca kamera yardımıyla pek çok görüntünün hızlıca aranabileceğini, böylelikle işlerin çok daha hızlı olabileceğini ifade eden üretici, cihazda IP68 sertifikasının (su ve toza dayanıklılık) olacağına da yer vermiş.

Bugün tanıtılacak olan Galaxy S9 ailesini dört gözle bekliyoruz. Peki ya siz Galaxy S9'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.