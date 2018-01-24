Samsung Galaxy S9’un Videosu Sızdırıldı

Bir Samsung çalışanı tarafından da onaylandığı üzere, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın, 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan MWC 2018 Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Tanıtımına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen, şimdiye kadar pek çok özelliği sızdırılmış olan Galaxy S9 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S9'un göründüğü bir video sızdırıldı.

Şimdiye kadar yapılan sızıntılar sayesinde pek çok teknik özelliğinin yanı sıra, telefonun nasıl görüneceğine, neye benzeyeceğine dair de epeyce fikrimiz oluşmuştu. Son olarak sızdırılan videonun “Galaxy S9 Dokunma Duyarlılığı Testi” olarak adlandırılan bir test esnasında gizlice çekildiği tahmin ediliyor. Sadece 10 saniye sürmesine rağmen videoda, Galaxy S9’un dokunmatiğinin ne kadar iyi ve seri bir şekilde çalıştığı görülüyor. Akıllı telefonun ön panel tasarımı da yine videoda görülebiliyor.

Daha önceki sızıntılar ve bu videodaki görüntülere dayanarak, Galaxy S9’un tasarımının Galaxy S8’e benzer şekilde olması bekleniyor. Ayrıca Galaxy S8’e göre daha ince bir yapıda olacağı tahmin ediliyor. Galaxy S9’un parmak izi tarayıcısının, Galaxy S8’inkine göre daha uygun bir konuma yerleştirilmesi de yine beklenen bir başka detay. Tüm bu sızıntıların ve beklentilerin ne kadarının gerçekleşeceğini önümüzdeki ay yapılacak olan tanıtımda hep birlikte göreceğiz.