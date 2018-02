Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın Fiyatı Belli Oldu!

Samsung, 25 Şubat'ta Barcelona'da düzenleyeceği lansmanda yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı resmen tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri gün yüzüne çıkan akıllı telefonların bu sefer de fiyatı belli oldu.

Galaxy S9 serisinin resmi olarak tanıtılmasına sadece birkaç gün kalmasına rağmen Samsung'un yeni amiral gemileri hakkında çok önemli bir ayrıntı daha sızdırıldı.

VentureBeat'in kıdemli editörü Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galaxy S9'un 841 Euro; Galaxy S9 Plus'ın ise 997 Euro olacağını söyledi.

Bundan önceki sızıntılar, Galaxy S9'un Güney Koreli şirketin şimdiye kadar sattığı en pahalı Galaxy S serisi olacağını gösteriyordu. Fakat Evan Blass, cihazın beklenenin aksine 1000 dolar barajının alttında olacağını söylüyor. Halihazırda iPhone X fiyatının 1000 dolardan başladığını düşünürsek, Samsung'un yeni Galaxy serisinde belirlediği bu fiyat politikası oldukça mantıklı görünüyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Özellikleri Neler?

Samsung, yeni amiral gemilerinde kendi ürettiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Galaxy S9 serisinde 4GB - 6GB RAM ve 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri yer alacak. Ayrıca Plus modelinin microSD kart desteği ile 400GB'a kadar depolama imkanına sahip olduğunu da belirtelim.

Mevcut nesillerde olduğu gibi Galaxy S9 3000 mAh, Galaxy S9 Plus ise 3500 mAh değerindeki batarya ile gelecek. Her iki cihazda da kablosuz şarj desteği olacak.

Galaxy S9 modeli tek arka kamera ile Galaxy S9 Plus modeli ise çift arka kamera ile gelecek. Plus modelinde, F2.4 diyaframı olan iki farklı 12 megapiksel kamera yer alacak ve her ikisi de lazer otofokus ve OIS özellikleri sunacak. Öndeki kamera ise netleme sunacak ve sızıntılara göre F1.7 diyafram ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı Mobil Dünya Kongresi 2018'den (MWC) bir gün önce 25 Şubat'ta Barcelona'da tanıtacak.