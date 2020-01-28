Samsung Galaxy S9 ve S9+ Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android 10 güncellemesini yayınladı. Türkiye’deki S9 kullanıcıları çok yakında Android 10 yazılım güncellemesini alabilir.

Samsung’un Galaxy S9 serisi için Android 10 güncellemesini Şubat ayında vereceğini açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde Samsung, Amerika ve Almanya’daki kullanıcıları için yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. S9 ve S9+ için Android 10 güncellemesi boyutu yaklaşık 1.8GB. Güncelleme Ayarlar - Yazılım güncelleme menüsü altından indirilebiliyor. Henüz güncellemeyi göremeyenler veya temiz kurulum yapmak isteyen kullanıcıları için Sammobile’ın (Windows PC’ler için) Android 10 firmware dosyasını eklediğini belirtelim. Tabii ki SamFirm yazılımı ile de Android 10’a güncellemek mümkün.

Peki diğer ülkelerdeki Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları güncellemeyi ne zaman almaya başlayacak? Samsung’un Android 10 yol haritasında güncellemenin Şubat ayında yayınlanacağını söyledi. Dolayısıyla güncellemenin Almanya dışında ülkelere gelmesi birkaç gün sürecektir. Ama daha önce de söylediğimiz gibi, SamFirm, Sammobile üzerinden başka ülkenin Android 10 firmware dosyasını indirip cihazı güncellemek mümkün.