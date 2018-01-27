Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın Render Görselleri Sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu yıl çıkaracağı Galaxy'lerin render görselleri sızdırıldı. Evan Blass'ın Tweet atarak paylaştığı görsellere baktığımızda yeni cihazların Galaxy S8 ailesinden pek farkı yok gibi gözüküyor. Yine aynı tasarım ve aynı ekran-gövde oranının olması dikkat çekiyor.

CES 2018 etkinliği sırasında yapılan açıklamada yeni Galaxy'lerin MWC 2018'de tanıtılacağı duyurulmuştu. Bugün ise Evan Blass tarafından sızdırılan görsellere baktığımızda, S9 ailesinin ön tarafını açıkça görebiliyoruz. Altta ve üstte siyahlıkları kaldırmayan Samsung, Apple'ın iPhone X hamlesine karşılık yenilikte bulunmamış gibi gözüküyor. Ancak iPhone X'a karşı yapılacak hamle başka bir model ile de gelebilir.

Bazı kaynaklarda cihazların ekran-gövde oranında küçük de olsa oynama bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca cihazda parmak izi sensörüne ek olarak iris tarayıcının da yer alabileceği düşünülüyor. Teknik özellik açısından ise rakipsiz olacak Galaxy S9 ailesinin Exynos 9810 veya Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması bekleniyor.

Galaxy S9'da 5.8 inç Super AMOLED ekran, Galaxy S9+'ta ise 6.2 inç Super AMOLED ekranın olacağı iddia ediliyordu. Ayrıca her iki cihazda da çift kamera kurulumu yer alacakken bu kameralarda süper yavaş çekim modunun olacağı ifade ediliyor.

Peki ya siz yeni Galaxy S9 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.