Samsung Galaxy S9 ve S9+ Ocak Ayında Tanıtılabilir

Gelen sızıntı haberlere göre Samsung 2018'in Ocak ayının başlarında düzenlenecek olan CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarını tanıtabilir.

Daha önceki sızıntı haberlerde ise Galaxy X olarak adlandırılan ve katlanabilir bir ekrana sahip olacak olan bir akıllı telefonun da bu fuarda tanıtılabileceği söyleniyordu. Yeni sızıntı haberler ise CES 2018 fuarı için Samsung'un amiral gemisi olacak olan yeni akıllı telefonlarını işaret ediyor. Fakat CES fuarı daha çok bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazların yoğunlukta olduğu bir fuar. Yani akıllı telefonlar bu fuarda çok ön plana çıkamıyor ve bu sebeple Samsung'un S9 ve S9+ modellerini bu fuarda tanıtma ihtimalinin pek de yüksek olmadığı söylenebilir.

Samsung'un geleneksel olarak yeni önemli akıllı telefonlarını tanıttığı zaman ise her yılın Mart ayına denk geliyor. SM-G960 ve SM-G965 olarak kodlandırılan S9 ve S9+ akıllı telefonlarından S9'un 5.8 inç'lik bir ekrana, S9+'ın ise 6.2 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca bu akıllı telefonlarda çerçeve miktarının da S8 ve S8+'a göre daha da azaltılmış olacağı biliniyor.

Bu akıllı telefonların diğer donanım özelliklerine bakıldığı zaman S9+ modelinde 6GB RAM, 64GB dahili hafıza, çift arka kamera gibi özelliklerin olacağı söylenirken, S9'da ise S9+'dan farklı olarak 4GB RAM ve tek arka kamera bulunacağı belirtiliyor. İşlemci olarak ise her iki cihazda da Snapdragon 845 işlemcisi yer alabilir. Fakat bazı ülkeler için Exynos işlemcili S9 ve S9+ modellerinin geleceği de biliniyor.