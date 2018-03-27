Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’ın Türkiye Lansmanı Gerçekleşti

Samsung Galaxy S ailesinin yeni üyeleri Galaxy S9 ve S9 Plus, bu yıl 11. sezonu düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da sahne aldı. Usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın yeni Galaxy S serisi ile çektiği fotoğraf sergisi büyük bir ilgi gördü.

Güney Koreli şirket, geçtiğimiz aylarda Barcelona’da tanıttığı Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonlarının Türkiye lansmanını, modanın referans noktası Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da gerçekleştirdi.

Bu önemli etkinliğin sponsorlarından biri olan Samsung, Galaxy S serisinin üstün kamera ve video çekimi özelliklerini öne plana çıkardı. Fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın leylak moru renginden esinlenerek Galaxy S9 Plus ile çektiği kareler ve ultra ağır çekim videolar davetliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Lansmanda konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Yıllık 14 milyar dolar Ar-Ge bütçemiz ile tüketicilerimize en mükemmel ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Samsung olarak akıllı telefonların sadece iletişim cihazı olmadığını, yaşam stillerini ifade ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S9 ve S9+’ı yeni teknolojilerle ortaya çıkan yeni hayat stillerine uygun olarak tasarladık" dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise, şirket olarak MercedesBenz Fashion Week Istanbul ile işbirliğine imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. “Galaxy S serisi her zaman stil sahibi olanların tercih ettiği bir modelimiz olarak öne çıktı” diyen Yeğen, Galaxy S serisinin yeni modelleri Galaxy S9 ve S9+’ın da tüm moda tutkunlarında iz bırakacağına inandığını ifade etti.

Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Galaxy S9 4.599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Galaxy S9 Plus ise 5.199 TL’lik başlangıç fiyatı ile satış noktalarında kullanıcılarla buluşuyor.