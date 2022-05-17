Samsung, Galaxy Serisi Telefonları İçin Özel İşlemci Üretmeye Başladı

Geçtiğimiz aylarda Samsung'un Galaxy serisi telefonları için özel işlemciler üretmeye başlayacağını öğrenmiştik. Bugünse bu iddialar resmileşti ve Samsung, Galaxy serisi için özel işlemcilerini üretmeye başladı.

Samsung, şu anda kendi işlemcilerini üreten birkaç akıllı telefon şirketinden biri. Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Exynos markası altında amiral gemisi segmentinde bütçe ve orta sınıf bir dizi işlemciye sahip. Son zamanlarda şirketin Samsung Galaxy akıllı telefonlarında kendi işlemcilerinin kullanımını artıracağına dair haberler geliyordu. Ayrıca amiral gemisi cihazlar için de özel bir işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Şimdi, Kore'den gelen yeni bir rapor, Samsung Electronics'in Cihaz Çözümleri (DS) Bölümünün, özellikle Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlar için bir Uygulama İşlemcisi (AP) geliştirmeye başladığını iddia ediyor. Samsung, yıllardır Exynos işlemcilerini üretiyor olsa da şirket henüz üzerinde çalışmaya karar verdiği Galaxy akıllı telefon serisine özel bir işlemci yapmadı.

Samsung Özel Uygulama İşlemcileri İçin 2025 Yılına İşaret Ediyor

Bu, Apple'ın cihazlara yalnızca Apple'dan güç sağlayan A serisi işlemcilerle yaptığına benzer bir durum ancak Samsung'un yeni AP'sinin 2025'e kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Genel bir konfigürasyon yerine tek bir ürün hattına odaklanan optimizasyon, Samsung'un kesinlikle daha iyi performans ve düşük güç tüketimi sunmasına yardımcı olacak.

Şimdiye kadar şirket, kendi Exynos serisiyle birlikte Qualcomm ve MediaTek'in işlemcilerini kullanıyordu. Bununla birlikte markanın amiral gemisi akıllı telefonlarının çoğu, bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon ve Exynos işlemcileri tarafından desteklenmekte.

Kendi akıllı telefonları için özel bir işlemcinin yanı sıra Samsung, Exynos işlemcilerinin pazar payını genişletmeye de odaklanıyor ve gelecekte daha fazla akıllı telefonda kendi çiplerini kullanmayı planlıyor.