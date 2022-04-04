Samsung, Galaxy Serisi Telefonlarına Nisan 2022 Güncellemesini Göndermeye Başladı
Samsung, Galaxy serisi telefonlarına Nisan 2022 güncellemesini gönderiyor. Hangi telefonların güncellemeyi alacağının detayları haberimizde.
Dev teknoloji şirketi Samsung, Galaxy serisi telefonlarına Nisan 2022 güvenlik güncellemesini sunuyor. Güncelleme kapsamındaki telefonların detayları haberimizde.
Samsung geride kalan son 18 ayda güncelleme konusunda o kadar hızlı ki, güncelleme notları herkese açık olarak paylaşılmadan önce güncelleme neredeyse tüm cihazlara ulaşmış oluyor. Nisan 2022 güncellemesi de Nisan'a girmemizle birlikte seçili Galaxy cihazlara gönderilmeye başlandı. Mevcut amiral gemisi Galaxy S22 serisi güncellemeyi 31 Mart'ta almaya başladı.
Samsung, Nisan 2022 güvenlik güncellemesinin resmî sürüm notlarını henüz yayınlamadı, bu nedenle en son güncellemeyle hangi güvenlik sorunlarının çözüldüğü belirsiz. Geçen ay cihazların yalnızca düzenli aylık güvenlik güncellemesi almakla kalmayıp, aynı zamanda ilk olarak Galaxy S22 ile başlatılan ve özel özellikler içeren One UI 4.1'i de aldıklarını görmüştük.
Dört Samsung Modeline Daha One UI 4.1 Güncellemesi Geldi
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 ile karşımıza çıkan yeni One UI 4.1 güncellemesi, dört Samsung modeline daha geldi. Daha önce Galaxy S21, Note 20, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Flip 3 ve Galaxy S20 FE 5G gibi cihazlar için yayınlanan bu yeni güncelleme, şimdi de orta segment dört Samsung modeli için dağıtımına devam ediyor.
Nisan 2022 Güncellemesini Alan Samsung Galaxy Telefonları
En son ve en büyük güvenlik güncellemesine sahip Samsung Galaxy akıllı telefonların mevcut havuzu bu noktada oldukça küçük ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla cihaz güncellemeye sahip olacak.
- Galaxy S22 — S90xBXXU1AVCJ / S90xEXXU1AVCJ
- Galaxy S22+ — S90xBXXU1AVCJ / S90xEXXU1AVCJ
- Galaxy S22 Ultra — S90xBXXU1AVCJ / S90xEXXU1AVCJ
- Galaxy S21 — G99xxXXS4CVCG
- Galaxy S21+ — G99xxXXS4CVCG
- Galaxy S21 Ultra —G99xxXXS4CVCG
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