Samsung, Galaxy Serisi Telefonlarına Nisan 2022 Güncellemesini Göndermeye Başladı

Dev teknoloji şirketi Samsung, Galaxy serisi telefonlarına Nisan 2022 güvenlik güncellemesini sunuyor. Güncelleme kapsamındaki telefonların detayları haberimizde.

Samsung geride kalan son 18 ayda güncelleme konusunda o kadar hızlı ki, güncelleme notları herkese açık olarak paylaşılmadan önce güncelleme neredeyse tüm cihazlara ulaşmış oluyor. Nisan 2022 güncellemesi de Nisan'a girmemizle birlikte seçili Galaxy cihazlara gönderilmeye başlandı. Mevcut amiral gemisi Galaxy S22 serisi güncellemeyi 31 Mart'ta almaya başladı.

Samsung, Nisan 2022 güvenlik güncellemesinin resmî sürüm notlarını henüz yayınlamadı, bu nedenle en son güncellemeyle hangi güvenlik sorunlarının çözüldüğü belirsiz. Geçen ay cihazların yalnızca düzenli aylık güvenlik güncellemesi almakla kalmayıp, aynı zamanda ilk olarak Galaxy S22 ile başlatılan ve özel özellikler içeren One UI 4.1'i de aldıklarını görmüştük.

Nisan 2022 Güncellemesini Alan Samsung Galaxy Telefonları

En son ve en büyük güvenlik güncellemesine sahip Samsung Galaxy akıllı telefonların mevcut havuzu bu noktada oldukça küçük ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla cihaz güncellemeye sahip olacak.