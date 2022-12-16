Samsung'dan iPhone Kullanıcılarına "Galaxy Sizi Bekliyor" Reklamı!

Samsung, Apple'la dalga geçtiği reklamlarına devam ediyor. Bu kez de Galaxy serisinde bulunan özellikler üzerinden Apple ile Samsung arasında kalan kullanıcıları hedef alan Samsung, yeni reklamında bu kullanıcıları kendi taraflarına çekmeyi amaçlıyor.

Samsung, özellikle son reklamlarıyla yoğun bir şekilde iPhone telefon sahiplerini hedefliyor. iPhone 14'ün duyurulmasının ardından şirket, Apple'ın en yeni amiral gemisi cihazlarıyla dalga geçen bir dizi tweet de göndermişti. Samsung'un dalga geçtiği konular, katlanabilir tasarım eksikliğini, kamera donanımını ve daha birçok özelliği içeriyordu.

Yeni reklamda ise Apple ile Samsung arasında kalan bir kullanıcıya "Galaxy sizi bekliyor." mesajı veriliyor.

Samsung'dan Apple Kullanıcılarına: "Galaxy Sizi Bekliyor"

Samsung'un Apple ile dalga geçtiği son reklamda da aynı çit ve aynı oyuncu kullanılmış ve Samsung'un katlanabilir telefonlarının ve bu telefonların sağladığı özelliklerin Apple'da bulunmadığı yönünde dalga geçilmişti.

Apple, Samsung'un iddia ettiği en büyük eksiklik olan katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına yatırım yapıyor ancak cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı veya piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil. Her zamanki gibi Apple, herhangi bir şeyi halka açık bir şekilde yayınlamadan önce teknolojinin daha gelişmiş olmasını bekliyor. Keza benzer bir durum da Samsung tarafında geçerli. iPhone 14 serisinin sahip olduğu uydu bağlantısı özelliğini Samsung yeni modellerinde kullanmayı planlıyor.