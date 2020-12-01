Samsung'dan Galaxy Smart Tag Geliyor! Galaxy Smart Tag Nedir?

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy Smart Tag isimli bir cihaz tanıtacağı söyleniyor. Samsung Galaxy Smart Tag nedir? Samsung Galaxy Smart Tag hakkında gelen bilgili sizler için derledik.

Samsung Galaxy Smart Tag Nedir?

Samsung'un nesne izlemek için Galaxy Smart Tag cihazını tanıtacağı bilgisi aktarılmakta. Nesne izleyici hakkında bir görüntü henüz gelmedi ancak Samsung'un SmartThings Find özelliği ile uyumlu çalışması beklenmekte. SmartThings Find, uyumlu Galaxy ürünlerinin konumunu doğru bir şekilde bulabiliyor.

Galaxy Smart Tag, Endonezya yetkilileri tarafından EI-T5300 model numarasıyla onaylandı. Bu Samsung'un ilk nesne izleyici cihazı olmadığı da aktarılan bilgiler arasında. Şu anda, Smart Tag'ın cihazlara Bluetooth ile veya UWB, LTE, GPS gibi ek özelliklerle birlikte ne şekilde bağlanacağı henüz belli değil.

Cihaz hakkında söylentiler çok yeni olduğu için ilerleyen günlerde daha fazla bilginin sızdırılması bekleniyor.

Samsung Note 21 serinin son Note modeli olacak iddiaları teknoloji gündemini karıştırdı. Daha önce ortaya çıkan raporlarda Samsung'un Note serisini iptal edeceği ve tamamen Galaxy S ve Galaxy Z Fold modellerine yöneleceği bildirilmişti. Ancak şirket son bir Note modeli üzerinde daha çalışıyor olabilir.

Samsung, 2021 yılında Galaxy Note serisini son kez yenileme kararı aldı. Koreli medya kuruluşu ETNews'den gelen rapora göre Samsung, Galaxy Note 21 modeliyle bu seriye veda etmeye hazırlanıyor.