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Samsung Galaxy Studio Büyük İlgi Topluyor

gstudio
Yağız Sarman
Yağız Sarman teknoloji
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İstanbul İstinye Park’a kurulan Samsung Galaxy Studio, açılışından bu yana teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor. Galaxy Studio’nun deneyim alanını ziyaret edenler Gear Sport, Gear 360, Galaxy Note S8 ve Gear VR ürünlerini keşfetme şansı yakalıyor.

Los Angeles, Tokyo, Dubai gibi metropollerden sonra ilk kez İstanbul’da boy gösteren Samsung Galaxy Studio, festival havasında geçen ve büyük ilgi toplayan açılışından bu yana geçen dört günde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Deneyim alanının en çok ilgi çeken ürünü kuşkusuz Galaxy Note 8 oldu. Portre Havuzu adı verilen bölümde ziyaretçilerin Note 8 ile çekilen fotoğrafları su dolu bir panelde yeniden düzenlendi. Ürünün su ve toza karşı direncinin sergilendiği bu bölümde ziyaretçiler nihai fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma imkanı da buldu.

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Gear 360 ürününün sergilendiği alanda ışık şovu eşliğinde 4K fotoğraf ve video çekimi yapılırken yine ziyaretçilerin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşma fırsatı oldu. Gear VR sanal gerçeklik başlığı ile 4D tiyatro deneyiminin tadını çıkaran ziyaretçiler Gear Sport’un sergilendiği Galaxy Fitness alanında da bisiklet üzerinde yaktığı kalori miktarlarını eş zamanlı olarak takip etti. 7 Ekim tarihinde açılışı yapılan Galaxy Studio’da 28 Ekim’e kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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ETİKETLER: Samsung samsung galaxy note serisi

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