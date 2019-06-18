Samsung Galaxy Tab A (2018) Android Pie Güncellemesi Aldı

Samsung şirketinin, bütün modellerine Android Pie güncellemesi getireceğini zaten herkes biliyordu. Galaxy Tab A (2018) modeli için Android Pie güncellemesi sonunda yayımlandı. Güncellemenin getirdiği bazı ek özellikler, kullanıcıları son derece memnun edecek gibi görünüyor. İşte haberimizin detayları.

Android işletim sisteminin en yeni güncellemesi olan Android Pie, son derece önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Güncelleme, Haziran 2019 güvenlik düzenltme eki ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor.

Samsung Galaxy Tab A (2018) Android Pie güncellemesi neler içeriyor?

Samsung şirketi, orta sınıf tableti olan Galaxy Tab A (2018) için güvenlik düzeltme eki ile birlikte Android güncellemesi yükledi. Bu güncelleme sonucunda hızlı geçiş, çocuk klavyesi, Samsung klavye uygulaması, sistem genelinde gece modu ve yeni One UI arayüzü gibi birçok özellik kazanıldı.

Bu tabletlerden kullanıyorsanız, Android Pie güncellemenizi indirebilirsiniz. Bunun için ayarlar uygulamasını açıp, yazılım güncellemesi seçeneğine dokunmalısınız. Güncellemeleri manuel olarak indir seçeneğini kullanırsanız, güncelleme kendiliğinden inecektir.

Şu an için Android Pie güncellemesi, sadece İngiltere'de kullanıma sunuldu. Galaxy Tab A (2018) kullanıcıları için Android Pie güncellemesinin genele yayılması yaklaşık olarak 1 ay sürecektir. Bu güncellemeyi aldığınızda, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.