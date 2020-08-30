Samsung Galaxy Tab A7 Fiyatları Belli Oldu: Cep Yakacak!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Samsung Galaxy Tab A7 fiyatları belli oldu. Fiyatlar için henüz Türkiye ayağı pek belli olmasa bile yine de sağlam cep yakabilir. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Samsung ailesinin gözde cihazlarından Galaxy Tab A7 serisi ile ilgili bazı detaylar elimize ulaşmaya başladı. Samsung Galaxy Tab A7 modeli 235 euroluk (yaklaşık 2.050 TL + vergiler) ile birlikte kullanıcılara ulaşacak. Bu rakam özellikle de vergiler eklenince çok büyük boyutlara ulaşabilir.

Samsung Galaxy Tab A7 cihazları ilginç özelliklere sahip olacak

Bu başlangıç modeli 32 GB depolama alanına ve yalnızca Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olabilecek. Bu nedenle de fiyatının biraz daha düşük olmasına karar verildi. 64 GB'lık modeli 270 euro (yaklaşık 2.350 TL + vergiler), LTE bağlantı desteğine sahip modeliyse hemen hemen 323 euroluk (yaklaşık 2.820 TL + vergiler) ile kullanıcılara sunulacak.

Bu seri muhtemelen birçok kişi tarafından oldukça beğenilecek. Samsung Galaxy Tab A7 ailesi; 10,4 inç büyüklüğünde ve 2.000 1.200 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile kullanıcılara ulaşacak. Ayrıca her ne kadar fiyatları cep yaksa bile yine de diğer Samsung cihazları ile kıyaslarsak pek fena sayılmaz.

Büyük bir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab A7, tüm modellerinde Snapdragon 662 işlemcisi kullanacak diyebiliriz. 11 Eylül tarihinde kullanıcılar ile buluşması beklenen cihazlar, ilk olarak Avrupa’da satışa sunulacak. Samsung Galaxy Tab A7 sizce uygun bir fiyata sahip mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.