Samsung Galaxy Tab A7 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Samsung Galaxy Tab A7 Hindistan'da tanıtıldı. Cihazın özellikleri ve fiyat bilgisini sizler için bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Tab A7 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Tab A7, 2000 × 1200 çözünürlüğe sahip 10,4 inç ekran ile birlikte geliyor. Tabletin arkası metal kaplamaya sahip. Galaxy Tab A7, Qualcomm Snapdragon 662 tarafından desteklenmekte ve 7040 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenmekte.

Koyu Gri, Gümüş ve Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan tablette 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer almakta. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 1TB'a kadar artırılabiliyor.

Tabletin ön kısmında 5MP, arka kısmında ise 8MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Galaxy Tab A7'nin başlangıç fiyatının 245 dolar olduğu açıklandı. Tabletin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini koruyor.

Sizler Samsung Galaxy Tab A7 özellikleri ve fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce tabletin özellikleri nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!