Samsung Galaxy Tab A7 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung en yeni tablet modelini tanıttı. Samsung Galaxy Tab A7 özellikleri açıklandı. Cihaz hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Samsung Galaxy Tab A7 özellikleri.

Samsung Galaxy Tab A7 Özellikleri

Samsung Galaxy Tab A7 2020, 2000x1200 piksel çözünürlüğe ve yaklaşık % 80 ekran / kasa oranına sahip 10.4 inç TFT ile birlikte geliyor. Tablette 3GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Tab A7, gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alıyor. İşlemcinin adı açıklanmadı.

Arka tarafta 8 MP, ön tarafta ise 5 MP kamera sensörü bulunuyor. USB-C bağlantı portu üzerinden şarj olan cihaz 7.040 mAh batarya ile geliyor. Tab A7'de 3,5 mm'lik bir ses giriş portu da bulunuyor. Cihaz içerisinde Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac teknolojileri yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab A7'nin fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. Tabletin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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