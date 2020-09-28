Samsung Galaxy Tab Active 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab Active 3 tanıtıldı. Samsung Galaxy Tab Active 3 özellikleri hakkında açıklanan bilgileri bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Tab Active 3 Özellikleri

Sahada çalışan personeller için daha dayanıklı ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanan Galaxy Tab Active 3, 8 inç (1.920x1.200 piksel) ekrana sahip. Tablette IP68 suya ve toza karşu dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş Exynos 9810 işlemci tarafından güç alan Tab Active 3'ün 13 megapiksellik otomatik odaklamalı bir arka kamerası ve önünde selfie ve video görüşmeleri için 5 megapiksel kamera bulunuyor.

Tablette USB ve POGO pinleri aracılığıyla hızlı şarjı destekleyen 5050 mAh batarya yer almakta. Yeni Galaxy Tab Active 3, Avrupa ve Asya da dahil olmak üzere belirli pazarlarda satışa sunulacak.

Cihazın fiyatı açıklanmadı. Sizler Galaxy Tab Active 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!