Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Sürümü Piyasaya Sürüldü

Samsung, 2020'de piyasaya sürmüş olduğu cihazın 2022 sürümünü sessiz sedasız piyasaya sürdü. Galaxy Tab S6 Lite böylelikle yenilendi ve şu an yalnızca Amazon İtalya'da ön siparişler kabul ediliyor. Sevkiyatlar ve satışlar ise 23 Mayıs'ta başlayacak.

Orijinaliyle 2022 modelinin teknik özellikleri karşılaştırıldığında iki önemli şey göze çarpıyor. Birincisi kutudan çıktığında sahip olduğu Android sürümü. Cihazın 2022 sürümü Android 10 yerine Android 12 ile birlikte geliyor. İkincisi ise Snapdragon 720G (8nm), Exynos 9611 (10nm) işlemcisinin yerini alıyor. Daha önce aktarmış olduğumuz Samsung'un Exynos işlemcilerden vazgeçtiği haberleriyle bu durum örtüşüyor. Bu, cihazın orijinaline kıyasla daha yüksek bir işlemci ve grafik performansı sağlayacağı anlamına geliyor.

Orijinal S6 Lite, birkaç ay önce Android 12'ye güncellenmişti ve mevcut güncelleme takviminde önünde alabileceği 1 güncelleme olduğu biliniyordu. 2022 sürümünün çıkmasıyla birlikte yeni sürümün güncelleme takviminin nasıl bir süreci kapsadığı belli değil.

Samsung Tab S6 Lite 2022 Fiyat Konusunda da Artışa Sahip

Fark ettiğimiz diğer bir şey ise fiyat. 4 GB RAM, 64GB depolamaya sahip modelin fiyatı 400€, bu da orijinal modelin iki yıl önceki fiyatından 20€ daha fazla (bölgesel fiyatlandırmada elbette değişiklik olabilir). Ayrıca 128 GB'lık bir sürüm veya LTE sürümü görmüyoruz ancak bunun nedeni, cihazın yeni piyasaya sürülmesi ve mağazaların hâlâ mevcut stok durumunu güncellememesi olabilir (2022 sürümü henüz Samsung İtalya'da bile görünmüyor).

Geri kalan her şey şimdilik aynı. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, S Pen'i destekleyen 2.000 x 1.200 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç LCD ekrana sahip. Snapdragon 720G işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve microSD yuvası ile piyasaya sürülen cihaz 7.040 mAh pille çalışıyor. Dolby Atmos destekli ve 3,5 mm jaklı bir çift AKG ayarlı hoparlörü de mevcut.