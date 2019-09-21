Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni tablet modeli ülkemizde satışa çıktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy Tab S6'nın teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy Tab S6, 10.5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Octa çekirdekli işlemciden alan tablette 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Samsung Galaxy Tab S6'nın arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler: 13MP + 5MP.

Tabletin ön kısmında ise bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. 7.040 mAh bataryadan beslenen Samsung Galaxy Tab S6'da kablosuz olarak şarj edilebilen S-Pen yer almakta.

S Pen ile uzaktan kontrol özelliği el ve beden hareketi fonksiyonu, daha kolay selfie’ler ve videolar çekmenizi ve tablet elinizde değilken bile yarattığınız multimedya içeriğini kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Ayrıca S Pen, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX’in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S6'nın Wi-Fi’lı modeli 4.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla, LTE’li modeli ise 5.499 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.