Samsung Galaxy Tab S7 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung geçtiğimiz dakikalarda çevrim içi olarak düzenlemeye başladığı Unpacked 2020 sırasında birbirinden yeni ürünleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya başladı. Şirketin tanıttığı ürünlerden birisi de tablet sektöründe ses getirecek olan Galaxy Tab S7 oldu. İşte Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve merak ettiğiniz diğer tüm detaylar!

Samsung Galaxy Tab S7 Teknik Özellikleri

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Samsung'un Huawei MatePad ve Apple iPad Pro modellerine rakip olarak geliştirdiği Galaxy Tab S7 aşağıdaki teknik özellikler ile birlikte geliyor:

Yeni modelde 11 inç boyutunda 1600 x 2560 piksel çözünürlüğünde LTPS IPS LCD ekran yer alıyor. HDR10+ desteğine sahip bu ekranın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Gücünü Snapdragon 865+ işlemciden ve Adreno 650 grafik işlemciden alan modelde 6 GB RAM ve 256 GB kapasitesinde depolama alanı bulunuyor. Bu alanı, Micro SD kart desteği ile genişletmeniz mümkün.

Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ile gelen modelin arka tarafta 13 MP ve 5 MP çözünürlüğünde ikili kamera kurulumu ile geldiğini görüyoruz. Bu kameralar geniş ve ultra geniş açı olmak üzere iki farklı sensörü barındırıyor ve 4K çözünürlükte 30fps video çekmeye olanak sunuyor.

Bağlantı tarafında da gönlü zengin olan Galaxy Tab S7 802.11 a/b/g/n/ac/6 standartında Wi-Fi, Bluetooth 5.1, A-GPS ve USB 3.1 Type-C konnektörü ile kutudan çıkıyor. Tabii tüm bu performanstan tam anlamı ile yararlanabilmek için büyük bir batarya gerekiyor ve 7,040 mAh kapasitesindeki Lityum Polimer batarya, 45W hızlı şarj desteği ile sunuluyor.

Cihazın Android 10 işletim sistemi üzerinde kurulu olan One UI 2 kullanıcı arabirimi ile geldiğini, güvenlik tarafında parmak izi sensörü sunduğunu ve manyetik kalem alanı içerdiğini de söylemiş olalım.

Samsung Galaxy Tab S7 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Tab S7 modelinin yurt dışı satış fiyatı 650 dolar olarak açıklandı. Yeni modelin ülkemizdeki tavsiye edilen resmi satış fiyatı ise 5,499 TL oldu. Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ hemen şu an sipariş edilebilir durumdalar. Ayrıca ön siparişe özel olarak klavyeli kılıf hediyesi de bulunuyor.