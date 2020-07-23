Samsung Galaxy Tab S7 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri nasıl olacak? Tablet kullanıcıları tarafından merakla beklenen Galaxy Tab S7 hakkında ilk detaylar gelmeye başladı. İşte sızdırılan Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri.

Samsung Galaxy Tab S7 Özellikleri

Samsung'un 5 Ağustos'ta Galaxy Note 20 serisi ve ile birlikte Galaxy Tab S7 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Android Authority'nin aktardığı habere göre, Samsung Galaxy Tab S7, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alabilir.

Samsung Galaxy Tab S7'nin 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç 2.560 x 1.600 LCD ekrana sahip olacağına inanılıyor. Cihazın 8.000 mAh bataryadan besleneceği konuşulmakta. 8.000 mAh batarya söylentileri gerçek olur ise eğer cihaz batarya tarafında ciddi anlamda fark yaratacak gibi duruyor.

Tabletin arka tarafında 13MP, ön tarafında ise 8MP kamera sensörünün bulunacağı söylentiler arasında yer almakta. Son olarak cihazda 128GB dahili depolama alanın bulunacağı bilgisi sızdırıldı.

Samsung Galaxy Tab S7 tanıtıldıktan hemen sonra resmi bilgiler sitemizde yer alacak. Sizler cihazın sızdırılan özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel teknoloji haberlerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.