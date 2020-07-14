Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ olarak adlandırılacak iki yeni modelle karşılaşmayı bekliyoruz. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından yayınlanan yeni bir paylaşıma göre Samsung Galaxy Tab S7 tasarımı sızdırıldı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Tab S7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Evan Blass tarafından paylaşılan gönderide yer alan görsellerin Galaxy Tab S7 modeline ait olduğunu hatırlatalım. Yani Galaxy Tab S7+, pek mümkün olmasa da, daha farklı bir tasarım ile gelebilir. Buraya baktığımızda hem cihazın hem de aksesuarlarının farklı yenilemeler ile karşımıza çıktığını görüyoruz.

Bu noktada cihazın arka gövdesinin, takılabilir klavyesinin ve cihazdan ayrı olarak satılan harici kalemin yenilendiğini görüyoruz. Ayrıca temel tasarım hatlarının tıpkı iPad Pro modellerinde olduğu gibi daha sert bir şekilde yapılandırıldığı da gözlerden kaçmıyor.

Geekbench Skoru ile Dikkatleri Çekiyor

SM-T870 olarak kodlanan Galaxy Tab S7'nin tek çekirdek skoru 4,509 puan alırken çoklu çekirdek skoru 12,945 puan alıyor. Ayrıca bu testle birlikte yeni modelin teknik özelliklerine daha net bir şekilde bakış atabilmemiz mümkün oluyor. Daha öncesinde de beklendiği gibi Galaxy Tab S7'de Snapdragon 865 işlemci bulunuyor ve bu işlemci 6 GB RAM ile destekleniyor. Bu noktada depolamanın kullanıcılara varyantlar şeklinde sunulmasını bekliyoruz. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan modelde 11 inç boyutunda 120Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED panel bulunuyor.