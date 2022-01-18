Samsung Galaxy Tab S8 Kutusundan Şarj Cihazı Çıkmayacak!

Samsung Galaxy Tab S8 internete sızan detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdiyse gelen sızıntılar bazı sızan noktaları yineliyor ancak kafamızda oluşan bazı boşlukları da doldurmamızı sağlıyor. İşte tüm detaylarıyla Samsung Galaxy Tab S8!

Samsung Galaxy Tab S8 Şarj Cihazı ile Beraber Gelmeyecek

LetsGoDigital'in haberine göre Samsung Galaxy Tab S8 kutusunda şarj cihazı yer almayacak. Bunun olası olup olmadığına ve bunun neden kötü bir şey olabileceğine daha sonra değineceğiz, ancak önce sitenin iddia ettiği diğer detaylara göz atalım.

Samsung Galaxy Tab S8 gelen bilgilere göre 1600 x 2560 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç LCD ekrana, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 5G, Android 12, 8GB RAM, 128GB veya 256GB seçeneklerine sahip olacak. Görünüşe göre üç yıllık Android güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik yamaları alacak olan cihaz, bir çentikten yoksun olacak ve 13MP ana arka snapper ve 6MP ultra geniş kamera ile birlikte 12MP selfie kamerasına sahip olacak.

Galaxy Tab S8 ayrıca 8.000 mAh pil, 45W hızlı şarj, 253.8 x 165.4 x 6.3mm boyutları ve 507g ağırlığa sahip olacak.

Ayrıca kutudan bir S Pen çıkacağı iddia ediliyor ancak bu Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ile gelenden farklı bir S Pen olabilir. Son olarak site, Samsung Galaxy Tab S8'in 8 Şubat'ta Samsung Galaxy S22 serisiyle birlikte tanıtılacağını ve gri, gümüş ve pembe altın tonlarında 700 € (yaklaşık 800 $) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacağını iddia ediyor. Sürüm ve özelliklere göre fiyat farklı muhakkak oluşacaktır. Gelelim şarj cihazı muhabbetine...

Açıkçası birçok Samsung ürünü artık şarj cihazıyla beraber gelmiyor zaten. Ancak çoğu tüketici 45W'lık bir şarj cihazına sahip olmayabilir, çünkü bu, bazı şarj cihazlarının sunduğundan daha yüksek bir güce sahip. Pek çok alıcı, cihazdan en iyi şekilde yararlanmak için hala bir şarj cihazı satın almak zorunda kalabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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