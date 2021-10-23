Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra'da Çentikli Ekranı Test Ediyor

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra çentikli ekranla kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak.

Gelecek yıl Galaxy S22 ile birlikte resmiyet kazanacağı söylenen Samsung Galaxy Tab S8 serisinin Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra olmak üzere üç tablet içerdiği bildiriliyor.

Ünlü sızıntıcı OnLeaks, geçtiğimiz gün Galaxy Tab S8'e ilk bakışı sağladı ve şimdi Tab S8 Ultra'nın tasarımını ortaya koyan yeni bir CAD tabanlı render görselleri ile geri döndü.

Galaxy Tab S8 Ultra, temel modele benziyor: Arka panelde, sol üst köşede çift kamera kurulumuna sahip anten hatları, altında S Pen'i şarj etmek için manyetik şerit ve daha aşağıda Samsung logosu var.

Ultra modelde, temel versiyonda olduğu gibi sağ taraftaki çerçevede güç düğmesi ve ses seviyesi düğmesi bulunuyor ve USB-C bağlantı noktası altta iki hoparlör ızgarası ile çevrilidir. Yatay yönlendirmede surround ses deneyimi sunmak için üstte iki tane daha var, ancak yerleşik 3,5 mm kulaklık jakı bulunmuyor.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra çentikli ekranla geliyor

Bununla birlikte, Galaxy Tab S8 Ultra'nın önüne geçtiğimizde işler ilginçleşiyor çünkü ekranı çevreleyen çerçeve Tab S8'lerden daha ince, ancak ekranda tek bir selfie kamera barındıran MacBook Pro benzeri bir çentik var.

Galaxy Tab S8 Ultra'nın yalnızca bir ön kamerası olduğundan, Samsung daha fazla ekran alanı sunmak için delikli bir ekran kullanabilirdi, ancak kaynak bu görüntülerin %100 tamamlanmadığını söylüyor, bu yüzden hala ekrana gömülü selfie kamerası için bir şansımız var.

Galaxy Tab S8 Ultra, 325,8 x 207,9 x 5,4 mm ölçülerinde ve diyagonal olarak 14,6 inç ekran boyutunda. Önceki sızıntılar, bunun 2.960x1.848 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel olduğunu iddia ediyordu.

Tab S8 Ultra'nın ayrıca henüz duyurulmamış Snapdragon 898 SoC ve iki bellek seçeneği -8GB/128GB ve 12GB/512GB- ile geldiği söyleniyor.

Arkadaki çift kamera sisteminin 13MP ve 5MP kameralardan oluştuğu söyleniyor. Listede ayrıca ön tarafta iki kamera olması bekleniyordu –8MP ve 5MP– ancak en son görüntülerde yalnızca bir kamera görüyoruz, bu nedenle özellikleri doğrulamak için daha fazla kaynağı beklememiz gerekecek.

Modellerin tamamına 45W şarj desteğine sahip 12.000 mAh pil yerleştirilecek, ancak birlikte verilen adaptörün bu kadar hızlı çalışıp çalışmadığı veya bu şarj hızlarını elde etmek için ayrı olarak satın almanız gerekeceği belirsiz.