Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Ekran Boyutu Sızdırıldı

Son dönemlerde ortaya atılan bazı yeni raporlara göre oldukça yakın bir zamanda Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra olarak adlandırılan üç yeni tablet ile karşılaşacağız. Şimdi yeni bir sızıntı, Galaxy Tab S8 Ultra modelinin gerçekten büyük boyutlara sahip olacağını işaret ediyor. Peki Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ekran boyutu ne kadar olacak?

Galaxy Tab S8 Ultra Ekran Boyutu Ne Kadar Olacak?

Ice Universe tabanlı yeni sızıntıya göre SM-X906B model numarası ile satışa sunulacak olan Galaxy Tab S8 Ultra, 14.6 inç boyutunda 2.960 x 1.848 piksel çözünürlüğe sahip ekran ile kutudan çıkacak. Bu ekran boyutu, bir tablette alışılmadık derecede büyük olarak tanımlanabilir.

Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 2960x1848 14.6" 11500mAh — Ice universe (@UniverseIce) September 16, 2021

Aslında buna benzer sızıntıları bir süredir duymaya devam ediyorduk ancak gerçek soru, bu boyutta bir tablete ihtiyaç olup olmadığı etrafında şekilleniyor. iPad Pro 12.9 ya da MatePad 11 gibi cihazlar bile bazı kullanıcılar için 'büyük' olarak tabir edilirken, neredeyse bir dizüstü bilgisayar boyutundaki ekranın bir tablette ne kadar işlevsel olacağı tartışılabilir. Yine de her halükarda bir alıcısının olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalıyız.

Aynı sızıntıya göre 11.500 mAh kapasitesinde bir bataryası bulunacak olan Galaxy Tab S8 Ultra, rakiplerine nazaran benzer seviyede bir batarya performansı sergileyecektir. Ekran çözünürlüğünün ise ekran boyutu ile orantılı seviyede yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz Galaxy Tab S8 Ultra'nın sızdırılan ekran boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir tabletin bu kadar büyük bir ekrana ihtiyacı var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.