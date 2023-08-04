Samsung Galaxy Tab S9 FE Ortaya Çıktı: Galaxy Tab S9 Ailesine İki Yeni Tablet!
Samsung'un Galaxy Tab S9 ailesine iki yeni tabletin daha katılacağı ortaya çıktı. İşte veritabanında keşfedilen tablete dair detaylar!
Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ve Samsung Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç üst düzey tabletini tanıttı ancak Tab S9 serisine iki yeni ekleme daha olabileceği uzun zamandır söyleniyordu ve şimdi Samsung bunu doğruladı.
Samsung'un Fransızca web sitesinin Bixby asistanını detaylandıran bir sayfasında, Bixby'nin mevcut olduğu çeşitli cihazlardan bahsediliyor ve bunların arasında Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus yer alıyor.
Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus, Yakında Piyasaya Sürülebilir
Yani bu, bu tabletlerin var olduğunun ve Tab S9 FE ve Tab S9 FE Plus olarak adlandırılacaklarının teyidi. Hatta burada bahsedilmelerinin bu tabletlerin muhtemelen yakında piyasaya sürüleceğini gösterdiğini söyleyebiliriz.
Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHp— Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023
Birkaç gün önce MySmartPrice'ın Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ı bir FCC (Federal İletişim Komisyonu) veritabanında tespit etmesi de bu tabletlere dair yeni bir kanıt.
Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde olabileceğini tahmin ediyoruz.
Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği 2023: Canlı Haber
Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliği gerçekleşiyor. Samsung, etkinlikte Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, yeni Galaxy Watch 6 serisi ve Galaxy Tab S9’un 5 farklı modeli olmak üzere birçok yeni ürünü kullanıcılarıyla buluşturdu.
Peki sizin seriye katılacak bu iki yeni tabletten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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