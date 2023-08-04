Samsung Galaxy Tab S9 FE Ortaya Çıktı: Galaxy Tab S9 Ailesine İki Yeni Tablet!

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ve Samsung Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç üst düzey tabletini tanıttı ancak Tab S9 serisine iki yeni ekleme daha olabileceği uzun zamandır söyleniyordu ve şimdi Samsung bunu doğruladı.

Samsung'un Fransızca web sitesinin Bixby asistanını detaylandıran bir sayfasında, Bixby'nin mevcut olduğu çeşitli cihazlardan bahsediliyor ve bunların arasında Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus yer alıyor.

Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus, Yakında Piyasaya Sürülebilir

Yani bu, bu tabletlerin var olduğunun ve Tab S9 FE ve Tab S9 FE Plus olarak adlandırılacaklarının teyidi. Hatta burada bahsedilmelerinin bu tabletlerin muhtemelen yakında piyasaya sürüleceğini gösterdiğini söyleyebiliriz.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHp — Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023

Birkaç gün önce MySmartPrice'ın Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ı bir FCC (Federal İletişim Komisyonu) veritabanında tespit etmesi de bu tabletlere dair yeni bir kanıt.

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde olabileceğini tahmin ediyoruz.

Peki sizin seriye katılacak bu iki yeni tabletten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.